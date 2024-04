Berlins Ruderszene ist startklar Rein in die Boote, rauf auf die Havel!

Ob in Ufercafés oder Segelheimen, in DLRG-Stationen oder hier beim Märkischen Ruderverein auf Pichelswerder – überall kehrt Leben ein am Havelufer. Apropos: Der Märkische Ruderverein um Petra Hildebrand-Wanner lädt alle Wassersportinteressierten am Sonntag, 14. April, 12-17 Uhr zum „Schnuppertag“ ein. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels in seiner aktuellen Ausgabe.