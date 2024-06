Beste Lage, kein Fortschritt Berliner Kita-Baustelle kommt einfach nicht vom Fleck

Über diese Berliner Kita-Baustelle hat vermutlich schon Julius Cäsar diskutiert, so lange döst das Ding in bester Lage in Berlin-Kladow vor sich hin. Flüchtlingskinder, Kulturnetzwerk, Jugendfreizeitheim, Wohnungsbau: Alles Mögliche wurde schon in der kleinen Sackgasse zwischen Einkaufszentrum und Dorfplatz diskutiert. Ex-Jugendstadtrat Oliver Gellert, Grüne, hatte einst sogar schon den Durchbruch angekündigt. Der evangelische Kirchenkreis plane mit einer Planungs- und Bauzeit von 28 Monaten, sagte Gellert. „Dort sollen bis 2025 etwa 75 Kita-Plätze entstehen.“ Doch gebaut oder abgerissen wurde da nichts – bis heute.

Deshalb rutschte die Immobilie am Dechtower Steig wieder auf die Agenda des Rathauses von Berlin-Spandau.

Doch auch Nachfolgerin Tanja Franzke, CDU, kann im Frühling 2024 nur Stillstand vermelden. „Seitens des Trägers kommt es hier leider momentan zu Verzögerungen. Das Jugendamt befindet sich derzeit in einem Klärungsprozess“, sagte sie auf Nachfrage von Lukas Schulz, SPD, jetzt im Rathaus. Die Liegenschaft gehört dem Bezirk. Das Gebäude selbst ist nicht zu retten und wird abgerissen.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Sechs Kita-Träger hatten sich einst für das Kladower Grundstück beworben, das Konzept der evangelischen Kirche hatte die Fachleute überzeugt. So war nach letztem Stand zum Beispiel ein Elterncafé geplant, um die Väter und Mütter enger einzubinden. Im Außenbereich waren Musik und Mücken geplant („Musikgarten, Bewegungsgarten, Wassergarten…“). Der Bezirk selbst baut keine Kitas.

Zur Erinnerung, wie schnell Worte altern können: Vor exakt vier Jahren, im Mai 2020, hatte CDU-Fraktionschef Arndt Meißner noch streng auf den Tisch gehauen: „Kladows Bevölkerung wächst stetig. Viele Ältere leben hier, aber auch viele junge Familien. Der Bed arf an Räumlichkeiten für soziale, kulturelle und sonstige Zwecke ist entsprechend groß. Die Liegenschaft im Dechtower Steig 3a ist seit vielen Jahren ungenutzt und rottet vor sich hin. Bezirksbürgermeister Kleebank darf nicht länger tatenlos zusehen, wie das Gebäude immer weiter verfällt. Wir fordern Kleebank auf, sich für eine bezirkliche Nutzung stark zu machen.“ Kleebank ist seit drei Jahren kein Bürgermeister mehr und die Nachfolgerin ist auch schon wieder runter vom Chefsessel. Da sitzt jetzt ein CDU-Mann.

Lesen Sie mehr aus Spandau - im neuen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten. Hier einige der Spandau-Themen im aktuellen Newsletter.

Flauschangriff: Spandau-Newsletter besucht Falkenkasten in St. Nikolai

Spandaus schnelle BVG-Linien - aber was sind die Gründe?

- aber was sind die Gründe? Baustart am Siemens-Campus - sogar der Kanzler kommt nach Spandau

- sogar der Kanzler kommt nach Spandau Wird Karstadt in der Altstadt gerettet? Der Bürgermeister äußert vorsichtige Hoffnung

gerettet? Der Bürgermeister äußert vorsichtige Hoffnung Kinderärzte, Supermarkt in Kladow, AfD-Wahl , Konrad-Birkholz-Platz, Livestream : 10 News aus dem Rathaus

, Konrad-Birkholz-Platz, : 10 News aus dem Rathaus Vize-Bürgermeisterin im Krankenhaus - was ist passiert?

im Krankenhaus - was ist passiert? Löcher im Dach, Bagger in der Ruine: Was ist da los an Spree Ecke Havel in der Geschützgießerei?

Baustellen ohne Ende: Wohnungsbau in Staaken und Falkensee

Mietpreise von Kladow bis Hakenfelde - das Spandau-Ranking

- das Spandau-Ranking Familientipp: Büffel in Tiefwerder - oder doch lieber zum Familienfest am Hahneberg ?

in Tiefwerder - oder doch lieber zum Familienfest am ? Musik am Wannsee, Musik an der Havel , Musik in der Altstadt...

, Musik in der Altstadt... Eintracht Spandau beim Regierenden

Die Fußball-EM naht - Aufruf an Gastronomen: Was planen Sie in Spandau?

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter – jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.