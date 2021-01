Wie erfolgt die "Aufwertung einer Grünanlage" im "Klimanotstandsbezirk" Pankow? Antwort: Es werden acht gesunde alte Bäume gefällt und stattdessen Betonsteine verlegt. So passiert es derzeit jedenfalls im Paule-Park an der Breiten Straße in Pankow-Kirche.

Pankow ist seit 2019 Klimanotstandsbezirk und hat seit neuestem auch eine Klimaschutzbeauftragte. Sie wird vor allem im Straßen- und Grünflächenamt noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten haben. Denn dort scheint der Klimaschutz mit dem unbürokratischen Einsatz von Kettensägen in öffentlichen Grünanlagen weiterhin gut vereinbar zu sein.

Vom Amt gab es für die kurzfristige Rodungsaktion im kleinen Paule-Park hinter dem Rathaus-Center jedenfalls weder eine Ankündigung noch eine öffentliche Erklärung. Stattdessen hieß es in einer erst nach Beginn der Arbeiten veröffentlichten Pressemitteilung lediglich, es werde die "Sanierung des Spielplatzes und der Grünanlage" durchgeführt, die bis November 2021 andauern solle. Die Umgestaltung des Spielplatzes solle in Anlehnung an den Namensgeber des Parks erfolgen, den Maler und Grafiker Paul Schultz-Liebisch.

"Mit der Aufwertung der Grünfläche durch ergänzende Strauchpflanzungen werden auch die Wegeflächen saniert und Bänke erneuert", heißt es zudem in der Mitteilung. Der Park solle "durch einen Fitnessplatz bereichert" werden und zwei Tischtennisplatten erhalten. "Die Rasenfläche unter den großen Bestandsbäumen bietet zudem Platz für Lauf- und Ballspiele." Das ganze Vorhaben kostet knapp eine Million Euro.

Anwohner: "Der Platz wird quasi dem Erdboden gleichgemacht"

AnwohnerInnen registrierten jedoch entsetzt, dass zur angekündigten "Aufwertung" eines Parks in Pankow offenbar die Fällung zahlreicher älterer Bäume zwingend dazugehört. Damit begann die vom Bezirksamt beauftragte Firma demnach ohne Vorwarnung am 13. Januar. Dies reihe sich ein in die seit Jahren immer wieder überraschend durchgeführten Rodungen rund um den Park, erklärt der Anwohner Jörg Lehmann. So seien auch viele Bäume entlang des parallel zur Breiten Straße verlaufenden Wegs hinter dem Rathaus-Center gefällt worden - mit der Begründung, die Wurzeln würden die Auto-Garagen aus DDR-Zeiten beschädigen. Kurz darauf seien diese jedoch ohnehin abgerissen worden.

[Dieser Text stammt aus dem Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel. Den kompletten Pankow-Newsletter gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Auch nun werde wieder "gerodet und gefällt", berichtet Lehmann. "Der Platz wird quasi dem Erdboden gleichgemacht." In den amtlichen Ankündigungen habe sich davon kein Wort gefunden. Erst im Laufe der Arbeiten sei ein Plakat aufgehängt worden, das die Planungen für den Park zeige. Entstehen soll anstelle des grünen Kleinods "ein großer, auf Ordnung und Sicherheit geplanter, pflegeleichter und nahezu schattenloser Platz, eingefasst mit kleinen Hecken, umlaufend von mit Betonsteinen belegten Wegen, in der Mitte ein Spielplatz auf teilweisem Kunstboden", kritisiert Lehmann.

Dabei habe das Bezirksamt doch erst im Mail 2020 eine Bürgerbefragung zur Zukunft des Paule-Parks durchführen lassen. Die AnwohnerInnen hätten dabei eindeutig erklärt, keine weiteren Fällungen zu wollen, so Lehmann. Das bestätigt der zuständige Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) auf Nachfrage. Es seien sogar zusätzliche "Baum- und Strauchpflanzungen" gewünscht worden, "die Lebensraum für Insekten und Vögel bieten, aber auch Schatten spenden und auch Sicht- und Schallschutz für die nahe Wohnbebauung war ein wichtiger Aspekt. Auch solche Neupflanzungen sind im Rahmen der Neugestaltung vorgesehen."

Baufirma: Wurzeln würden vermutlich die neuen Betonsteine beschädigen

Warum aber nun stattdessen Bäume abgeholzt werden, darauf konnte auch Kuhn auf Nachfrage keine Antwort geben. Eine Begründung für die Rodung lieferte den AnwohnerInnen lediglich die ausführende Firma. Sie habe bestätigt, dass die Bäume selbst zwar gesund seien. Sie würden durch ihr Wurzelwerk jedoch künftig vermutlich die Betonsteine beschädigen, die nun verlegt werden sollen.

Einen sofortigen Bau- und Fällstopp fordern die AnwohnerInnen daher - und endlich Gespräche mit dem Bezirksamt. Doch Kuhn lehnt ab: "Einen Baustopp werden wir nicht aussprechen." Allerdings räumt er ein, dass Baumfällungen weder im Zuge der Bürgerbeteiligung noch in einer öffentlichen Mitteilung thematisiert worden waren. Die acht Bäume wurden laut Kuhn lediglich in der monatlichen "Baumfäll-Liste" im Dezember eingetragen, "die ja für eine Übersicht über die geplanten Baumfällungen auch dezidiert vorgesehen ist".

Bezirksamt hält Konzept für Baumschutz nicht für nötig

Spannend ist in dem Zusammenhang, dass das Straßen- und Grünflächenamt gerade erst den Wunsch der Bezirksverordneten abgelehnt hat, ein "nachhaltiges Konzept zum Schutz bestehender Pankower Grün-/Spielflächen & Bäume zu entwickeln". Das sei sehr teuer und außerdem nicht nötig, erklärte Kuhn schriftlich: "Grün- und Spielflächen i. S. von Parkanlagen, Spielplätzen, gewidmete Grünflächen und darauf stehende Bäume sind grundsätzlich geschützt und bedürfen keines 'Zusatzinstruments' in Form eines solchen Konzepts."

Das Beispiel Paule-Park widerlegt diese These sehr anschaulich. Es ist ein weiteres Indiz dafür, dass die größte Gefahr für Pankows Bäume derzeit nicht nur vom Klimawandel ausgeht, sondern auch eigenen vom Straßen- und Grünflächenamt.

