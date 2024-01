Tagesspiegel Plus Betonwüste ohne Aufenthaltsqualität : SPD fordert Aufwertung des Bahnhofs Lichtenberg

Kalt und karg ist es am Bahnhof Lichtenberg - in der Wartehalle sowie am Bahnhofsvorplatz. Die SPD fordert Veränderungen - schließlich sei der Bahnhof ein Aushängeschild des Bezirks.