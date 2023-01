Bezirk handelt „ignorant und arrogant“ Hundehalter kämpfen um Auslaufgebiet

Der Widerstand gegen die Schließung eines der größten und beliebtesten Hundeauslaufgebiete in Berlin wächst. Die Interessengemeinschaft „Hunde in Arkenberge“ hat jetzt insbesondere die zuständige Pankower Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) scharf für den Beschluss kritisiert, das Areal von Blankenfelde am Nordrand Berlins nach Französisch Buchholz zu verlagern. Die IG wirft der Stadträtin „Ignoranz und Arroganz“ sowie ein intransparentes und undemokratisches Vorgehen vor.

Wie berichtet, soll das beliebte Auslaufgelände am Fuße der Arkenberge geschlossen und stattdessen im Herbst 2023 ein neues Areal am „Großen Stein“ in Französisch Buchholz eröffnet werden. Als Grund nennt das Bezirksamt, dass dadurch das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Blankenfelde vor weiteren Zerstörungen geschützt werden soll.

Das wollen die HundehalterInnen nicht akzeptieren. Sie verweisen auf die „eindeutige“ Beschlusslage im Bezirk. 2021 gab es in der Tat einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), das Hundeauslaufgebiet zu erhalten. „Nach unserem Verständnis von Demokratie hat das Bezirksamt alles dafür zu tun, diese von demokratisch gewählten Vertretern gefassten Beschlüsse auch umgehend umzusetzen“, so die IG. Das Bezirksamt stehe zudem in der Pflicht, Konflikt mindernde Maßnahmen rund um das aktuelle Gebiet zu ergreifen.

Die Hundefreunde halten das Ersatzareal für grundsätzlich ungeeignet

Doch dies geschehe nicht, kritisieren die Hundefreunde. „Stattdessen arbeitet die zuständige CDU-Stadträtin an einer nicht beschlossenen Verlagerung des Hundeauslaufgebietes aus Arkenberge in ein völlig ungeeignetes und viel kleineres Gebiet zwischen einer Autobahn und einer viel befahrenen Bahn- und S-Bahn-Trasse.“

Die IG zeigte sich „bestürzt und schockiert, in der Diskussion in der BVV am 30.11. erleben zu müssen, mit welcher Ignoranz und Arroganz die zuständige CDU-Stadträtin auf die geltende Beschlusslage reagierte“. Anders-Granitzki erklärte, dass die geplante Verlagerung des Hundeauslaufgebietes noch ein wenig Zeit benötige, aber so umgesetzt würde.

Den in der BVV vorgelegten Antrag von Grünen und FDP sowie den Änderungsantrag der CDU dazu bezeichnet die IG als „Mogelpackung“. Demnach soll das Bezirksamt das Hundeauslaufgebiet erst dann aufgeben, „wenn es adäquaten Ersatz auf der Fläche zwischen Berliner Außenring, der Bucher Straße, der Autobahn A114 und der Panke gibt“. Der Antrag wurde zur Beratung in verschiedene BVV-Ausschüsse überwiesen.

Die Hundehalter lehnen das Ersatzareal am „Großen Stein“ in Buchholz aber generell ab. Es sei „ein weder für stressfreien Freilauf von Hunden, noch für die Erholung der Hundehalter nutzbares Gebiet“. Es werde „selbst bei hohen Investitionen in die Umgestaltung (bisher keine Bäume, Sträucher, kein Wasser, kein Parkplatz, keine Umzäunung, keine Lärmschutzwände) nicht geeignet“ sein.

