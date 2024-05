Bezirk Pankow zieht Vorkaufsrecht Das „Tuntenhaus“ in Berlin ist gerettet

Das bekannte „Tuntenhaus“ in Berlin-Prenzlauer Berg ist gerettet. Der Bezirk Pankow wird das Vorkaufsrecht anwenden, damit eine Stiftung das Haus in der Kastanienallee erwerben und die derzeitige Bewohnerschaft bleiben kann. Das teilten das Pankower Bezirksamt und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Donnerstag mit. „Wir sind erleichtert, sehr dankbar für die Unterstützung und freuen uns“, erklärte die Bewohnerin Jil Brest.