Bezirk stellt Notfall-Anzeige Pankow will Schulbau-Kürzung nicht hinnehmen

Der Bezirk Pankow hat die eingestampften Schulbaupläne des Senats scharf kritisiert und geht nun mit einer Notfall-Anzeige dagegen vor. Die verschobenen Investitionen für Sanierungen und Neubauten seien ein „Rückschlag“ und würden „die Versorgung mit Schulplätzen in Pankow weiterhin verschärfen“, teilte das Bezirksamt am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. „Ich werde deshalb umgehend die im Senatsbeschluss aufgezeigte Möglichkeit der Antragstellung für besondere Notfälle nutzen“, erklärte Schulstadträtin Dominique Krössin (Linke) darin. „Die Schulplatzversorgung kann in Pankow nur durch zeitnahe Sanierung und Neubau von Schulen garantiert werden.“

