Bezirksamt warnt „Falschparken kann Menschenleben kosten“

Jeden Sommer muss das Bezirksamt diese Mitteilung verschicken: Der Allgemeine Ordnungsdienst (AOD) von Treptow-Köpenick ist insbesondere an den Wochenenden derzeit verstärkt rund um die Badestellen unterwegs und stellt erneut fest, dass sich viele Besucherinnen und Besucher mit dem Auto einen Parkplatz möglichst nah am Wasser suchen – und dabei nicht nur ordnungswidrig Wald- und Wiesenflächen nutzen, sondern auch Rettungswege verstellen.

„Teilweise stehen die Fahrzeuge beidseitig, Stoßstange an Stoßstange, im absoluten Haltverbot. Die Waldbrandgefahr kann sich beim Parken auf trockenem Gras bzw. Laub an Waldrändern und in Grünanlagen durch heiße Katalysatoren und Motoren erhöhen“, heißt es weiter. „Im Notfall kann durch ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge wertvolle Zeit durch zugeparkte Rettungswege verloren gehen und damit verhängnisvolle Konsequenzen haben. Gedankenlosigkeit beim Falschparken kann Menschenleben kosten!“

Der Großteil der Badestellen im Bezirk ist mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad zu erreichen, das Ordnungsamt appelliert, dies zu nutzen. Des Weiteren weist es darauf hin, dass auch an den Stellen, wo das Parken am rechten Fahrbahnrand oder auf dem Seitenstreifen gestattet ist, die erforderliche Durchfahrtsbreite gewährleistet sein muss. Diese beträgt gemäß § 12 Absatz 1 der StVO insgesamt mindestens 3,05 Meter: 2,55 Meter Fahrzeugbreite und ein erforderlicher Sicherheitsabstand von wenigstens 25 Zentimetern links und rechts. Ist dies nicht gegeben, weil auf der anderen Seite bereits ein Auto parkt, so ist das Abstellen des Pkws verboten.

Immer montags informiert Sie der Tagesspiegel-Newsletter mit den aktuellen Nachrichten aus dem Bezirk Treptow-Köpenick. In dieser Woche gibt es außerdem folgende Themen:

