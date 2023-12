Bilder aus dem geteilten Berlin Warten auf Passierscheine und der Tod Benno Ohnesorgs

Eine Straßenszene vom Winterfeldtplatz: Frauen stehen vor einem Pferdefuhrwerk an. Darauf eine Bäuerin, die die ihr gereichten Kartoffelschalen entgegennimmt und dafür Holzscheite gibt. Eine Szene, die man in den harten Nachkriegsjahren der Vierziger vermuten würde. Der kleine dreirädrige Messerschmitt-Kabinenroller im Hintergrund zeigt aber, dass das Foto später entstand. Der Fotograf Jürgen Henschel hat es im April 1957 aufgenommen. Es ist in der Ausstellung „Jürgen Henschel – Fotochronist im geteilten Berlin“ zu sehen, die das Schöneberg Museum zu Henschels 100. Geburtstag zeigt.