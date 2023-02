Bis zu 72 Prozent Durchgangsverkehr Bezirk plant weitere Maßnahmen gegen Autos in Radstraßen

Nach den eindeutigen Zahlen zum Durchgangsverkehr in Pankower Fahrradstraßen hat das Bezirksamt weitergehende Sperrmaßnahmen angekündigt. Mehr als 1000 verbotene Durchfahrten in nur acht Stunden hatten die Behörden allein auf einem Teil der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg gezählt.

