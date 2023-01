Bitte Durchrücken! Ein Appell für mehr Rücksicht in Berlins U-Bahnen

Zum neuen Jahr gibt es viele Dinge, die gleich bleiben. Dazu gehört das winterliche Gedränge in den U-Bahnen. Besonders auffällig ist es in der U5, aus Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg Richtung Alexanderplatz. Ich habe nun schon oft beobachtet und selbst erlebt, wie man sich in die Bahn quetschen muss oder sogar lieber eine spätere nimmt, weil es in den Waggons zu voll erscheint.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden