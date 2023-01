Bleibt bloß weg, ihr Elterntaxis! Die Sorge vor der Autoflut an neuer Berliner Grundschule

Es gibt Knatsch im Berliner Westen: vor einer Grundschul-Baustelle in Staaken. Bis 2025 soll an der Heerstraße eine neue Grundschule für 400 Kinder entstehen: Die 1. Grundstücksskizze von der Brache zwischen Wiesen- und Weidenweg hatte ich Ihnen neulich im Tagesspiegel gezeigt: hier in großer Auflösung mit allen Details und dem Zeitplan für 2023.

Anwohner sind in Sorge, weil all die Mamis und Papis morgens ihre Kinder zur Schule bringen – und die kleine Straße so zur Elterntaxi-Autobahn machen. Heiko Melzer, CDU, hatte sich vor einem Jahr nach einer sicheren „Kiss&Go“-Zone erkundigt (hier die Geschichte im Tagesspiegel). Das fordert nun auch Christoph Sonnenburg-Westeson, Grüne, und hat weitere Ideen.

Die Haltestellen der Buslinie M32 sollten dichter an den Wiesen- bzw. Weidenweg verlegt werden. Und am Nennhauser Damm sollte eine Ampel oder ein Zebrastreifen errichtet werden. Um morgens ein Verkehrschaos zu vermeiden, müsste nicht nur der Wiesenweg, sondern auch der Weidenweg für den Durchgangsverkehr gesperrt werden – der Senat um Verkehrschefin Bettina Jarasch, ebenfalls Grüne, kalkuliert allerdings aktuell noch mit einer Durchfahrt des Verkehrs. Das hatten die Senatsleute aus der Innenstadt dem Spandau-Newsletter hier berichtet.

Interessant ist auch diese Idee von Sonnenburg-Westeson, um die Durchfahrt für hektische Eltern vor der Arbeit möglichst unattraktiv zu machen: Sollte die Sperrung nicht möglich sein, „wäre es sinnvoll, das Linksabbiegen vom Weidenweg in die Heerstraße zu untersagen.“ Dann könnten Eltern nur stadtauswärts fahren

Lesen Sie mehr im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Schon mehr als 270.000 Abos haben unsere Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, in denen wir einmal pro Woche das Wichtigste aus den Bezirken bündeln: exklusive Nachrichten, Kiezdebatte, persönliche Tipps und viele Termine. Die Newsletter gibt es hier kostenlos: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen aus Spandau

Hollywood, Baumfällungen und Tiefgarag e: das neue Wohnviertel in der Wasserstadt für 1000 neue Nachbarn

e: das neue Wohnviertel in der Wasserstadt für 1000 neue Nachbarn Was wäre der Newsletter nur ohne seine Leserinnen und Leser!? Heute im Interview: ein Kladower über seine Lieblingsorte in Spandau

Heute im Interview: ein Kladower über seine Lieblingsorte in Spandau Gedenktafel für Rabbiner: endlich repariert

endlich repariert Gutspark Neukladow : Millionen-Ausbau beginnt

: Millionen-Ausbau beginnt Abriss der Zufluchtskirche beginnt

beginnt 30.000 Katholiken , 2 neue Bündnisse in Spandau

, 2 neue Bündnisse in Spandau Mit der U7 zum Hahneberg? Neue Idee für den alten Parkplatz am DDR-Grenzübergang

Neue Idee für den alten Parkplatz am DDR-Grenzübergang „Die drei ???“ in Spandau: Ausstellung verlängert

in Spandau: Ausstellung verlängert Entdeckt am Havelufer: das Fernrohr mit Blick auf den Grunewaldturm

das Fernrohr mit Blick auf den Grunewaldturm Scharfe Lanke: Reaktionen zur Schranke auf dem Radweg

Zur Startseite