Blüten für Insekten, Grün für Menschen Neukölln gestaltet Park am Wildenbruchplatz um

Das Neuköllner Bezirksamt will den Bezirk insektenfreundlicher und dadurch gleichzeitig auch schöner machen. Schon im vergangenen Jahr seien an verschiedenen Stellen im Bezirk Blühwiesen angelegt worden, hieß es.

Aktuell wurden nun etwa in den Randbereichen des Wildenbruchplatzes insektenfreundliche Blühmischungen ausgesät. Die künftigen Blumenwiesen wurden eingezäunt, damit auf ihnen nicht herumgetrampelt wird. Diese Zäune sollen auch in den kommenden Jahren stehen bleiben, damit die Pflanzen dauerhaft wachsen können.

Auf der Innenfläche in der Mitte des Platzes soll zusätzlich trittfester Rasen gesät werden. Hier soll ebenfalls eingezäunt werden, allerdings kommt der Zaun dann nach sechs bis acht Wochen wieder weg und der Park wird für Besucher:innen geöffnet.

„Mit den neuen Blühflächen möchte das Bezirksamt den Neuköllner:innen überall im Bezirk etwas fürs Auge bieten, aber natürlich auch die Artenvielfalt in der Stadtnatur unterstützen“, teilte der zuständige Grünflächenstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) mit. Anwohnende hätten immer wieder den Wunsch geäußert, dass auf dem Wildenbruchplatz wieder eine Rasenfläche geschaffen werden soll. Damit das funktioniert, sei der Zaun notwendig.

Der Wildenbruchplatz ist einer von acht Orten, an denen das Bezirksamt Blühflächen anlegt. Insgesamt sollen auf rund 5000 Quadratmetern im Bezirk künftig insektenfreundliche Blumen blühen. Bei den weiteren Anlagen handelt es sich um den Rosenbogengarten im Park am Buschkrug, sowie Grünflächen an der Severingstraße, am Hochspannungsweg, am Kirschnerweg, zwischen Rotraut-Richter-Platz und Harry-Liedke-Pfad, am Pippi-Langstrumpf-Spielplatz, an der Gielower Straße, am Venusplatz und am Treseburger Ufer.