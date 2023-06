Braucht es ehrenamtliches Aufsichtspersonal? Ein Fußballplatz sollte frei von Gewalt und Rassismus sein

Berlin trauert um einen Jugendspieler des Fußballclubs (JFC) Berlin aus der Siegfriedstraße in Berlin-Lichtenberg. Beileid seiner Familie und seinem Verein an dieser Stelle. Der 15-Jährige starb nach einer Schlägerei während eines internationalen Fußballturniers in Frankfurt am Main. Ein 16-Jähriger einer gegnerischen Fußballmannschaft aus Frankreich soll den Jugendlichen gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben. Gegen den Tatverdächtigen ist mittlerweile Haftbefehl erlassen worden.