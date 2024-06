Brennpunkt Mehringplatz in Kreuzberg „Kaum ein Tag vergeht mehr ohne Polizeieinsatz“

Am Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg grassieren Jugend- und Drogenkriminalität, Vandalismus sowie gewalttätige Auseinandersetzungen. „Kaum ein Tag vergeht mehr ohne Polizeieinsatz, bei den Anwohner:innen wächst die Angst“, schreibt der Quartiersrat des Mehringplatzes in einem Brandbrief an Berlins Regierenden Kai Wegner (CDU) und weiter Politiker:innen.

Die Pressestelle der Polizei sagte dem Tagesspiegel auf Nachfrage, das Problem der Jugendkriminalität in dem Kiez sei bekannt. „Es ist in der Vergangenheit vereinzelt zu Straftaten von Kindern und Jugendlichen gekommen.“ Jugendliche aus dem näheren Wohnumfeld würden sich auf dem Mehringplatz vermehrt aufhalten.

Bei der Mehrzahl der festgestellten Straftaten handele es sich um Körperverletzungsdelikte, so die Polizei weiter. Durch eine „personenorientierte Verfahrensführung“ sollen präventive Effekte erzielt werden. Die Polizei will Straftaten entgegenwirken und die Lebensumstände der jugendlichen Tatverdächtigen betrachten.

Parallel hat die Polizei operative Maßnahmen für den Bereich Mehringplatz. Es wurden bereits Gespräche mit den Jugendlichen geführt und Kontakt zu Anwohnenden und Gewerbetreibenden hergestellt. Dem Tagesspiegel wird von möglicher Schutzgelderpressung berichtet, der Polizei ist dies nicht bekannt. Sie kündigt jedoch an, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Eine Person hat bereits ein Aufenthaltsverbot erhalten.

Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Gebiet verbringen ihren gesamten Alltag außerhalb der Wohnung – ohne Geld, ohne Perspektive, voller Wut. Aus dem Brandbrief des Quartiersrats vom Mehringplatz.

In dem Brandbrief stehen Vorschläge, wie man zu sozialem Frieden finden könnte: eine Ausweitung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der sozialen Angebote für die Nachbarschaft. Allerdings werden ein Stadtteilzentrum sowie Jugendfreizeiteinrichtungen seit Jahren nicht saniert, es fehlt das Geld.

Marodes Jugendzentrum

Im Kinder- und Jugendzentrum „KMAntenne“ in der Friedrichstraße 2-3 dürfen sich aus Brandschutzgründen derzeit nur sieben Menschen gleichzeitig im oberen Stockwerk aufhalten, fast 200 kommen täglich. „Wenn nicht zeitnah saniert wird, besteht die Gefahr, dass der gesamte Gebäudekomplex gesperrt werden muss“, schreibt der Quartiersrat.

An der Fassade des „KMAntenne“ hängt ein Plakat: „Wann wird Jugendarbeit ausfinanziert?“ Seit 2009 wird eine Sanierung angekündigt, aber bisher nicht durchgeführt – frühestens im Jahr 2032 soll es so weit sein. Für den Quartiersrat erheblich zu spät, die Einrichtung steht vor der Schließung. Stadtrat Andy Hehmke (SPD) sagte: Der Bezirk habe das Geld beantragt, aber vom Senat bisher nicht genehmigt bekommen. „Es ist höchste Eile geboten.“

Kein Geld für die Sanierung

Direkt daneben, in der Friedrichstraße 1, gibt es ein Stadtteilzentrum mit Kantine, Begegnungstreff und vielem mehr. Das Gebäude ist baufällig, es bröckelt, es regnet rein und Toiletten sind nicht benutzbar. Die geschätzten Kosten für die Sanierung: 22 Millionen Euro. Der Bezirk will nun fast zwei Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Nötigste zu sanieren.

Laut dem Quartiersrat wohnen viele Familien mit bis zu neun Menschen in kleinen Wohnungen mit höchstens drei Zimmern. „Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Gebiet verbringen daher ihren gesamten Alltag außerhalb der Wohnung – ohne Geld, ohne Perspektive, voller Wut.“

Die Anwohnenden fordern, dass die Sanierungen für Nachbarschaftszentren und Jugendeinrichtungen unmittelbar angegangen werden und weitere Angebote geschaffen werden – für Jugendliche sowie für Senior:innen. „Es müssen durch Sozialarbeiter:innen und Erzieher:innen betreute, geschützte Räume geschaffen werden!“ Derzeit stehen vor Ort zahlreiche Gewerbeflächen leer, die der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Howoge gehören.

Hat der Bezirk das Problem im Blick?

Das Problem war auch Thema in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend. Bezirksbürger:innenmeisterin Clara Herrmann (Grüne) sagte, die Polizei sehe den Kiez nicht als besonders schwer belastet – das hört sich in den obigen Aussagen dieser allerdings anders an. Es seien Angebote der Sozialarbeit verstärkt worden, sagte Herrmann weiter, so komme ein Spielmobil wöchentlich vorbei, die Sanierung der Einrichtungen habe hohe Priorität. „Wir brauchen für dieses Gebiet dringend Zukunftsperspektiven.“

„Spielmobil“ als Lösung?

Anna Lang von der SPD regt das auf. Herrmann sei sich der Lage wohl nicht bewusst, sagte sie während der BVV. Es sei schon fast absurd, das Spielmobil aufzulisten, es gehe hier um kriminelle Jugendliche, es sei zu Schutzgelderpressungen gekommen, alle hätten Angst. Herrmann antwortete erneut, dass ihr der Brandbrief des Quartiersrats nicht bekannt sei, sie wolle sich diesen aber besorgen. Dabei hatte der Tagesspiegel den Brandbrief bereits am Dienstag ans Bezirksamt weitergeleitet, mit der Bitte um eine Position dazu – eine Antwort blieb aus.

