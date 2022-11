Brennpunkt Neue Steinmetzstraße Bald Partyzone an Berliner Großgörschenstraße?

In der beschaulichen Spielstraße Neue Steinmetzstraße, wo Jugendliche im Sommer und Herbst die Anwohnerinnen und Anwohner nachts mit aggressionsgeladenem Lärm belästigten, ist es etwas ruhiger geworden. Dennoch kommt es auch jetzt immer wieder zu nächtlichem Lärm, wie Anwohner berichten.

Unklar ist, ob die relative Beruhigung mit dem kälteren Wetter zusammenhängt oder auch mit Interventionen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Wie berichtet hatten sich mehrere Organisationen wie die sogenannten Parkläufer, die nachts in Parks nach dem Rechten sehen, oder die Organisation Outreach bereit erklärt, abends mehrmals auch die Neue Steinmetzstraße aufzusuchen und auf die Jugendlichen einzuwirken.

Wie die Parkläufer und Sozialarbeiter von Outreach bei einer Anhörung sagten, hätten sie mehrfach spätabends in der Neuen Steinmetzstraße lärmende Jugendliche angesprochen und dazu gebracht, sich ruhiger zu verhalten.

Netz von Sozialarbeiter:innen in Schöneberg Parkläufer. Die Parkläufer durchkämmen mehrmals am Tag und abends Parks und sehen dort nach dem Rechten. Dabei geht es vor allem um das Thema Drogen. Die Parkläufer haben die Neue Steinmetzstraße in ihr Programm mit aufgenommen. Hier ist der Link zu den Parkläufern: http://think-sihoch3.com/ Outreach. Sozialarbeiter von Outreach haben ebenfalls die Neue Steinmetztstraße in ihr Programm aufgenommen. Link zu Outreach: https://de-de.facebook.com/Outreach.Berlin/ Jugendclub Fresh 30. Der Jugendclub Fresh 30 befindet sich an der Ecke Neue Steinmetzstraße/Großgörschenstraße. https://www.pfh-berlin.de/de/Fresh30 Pestalozzi-Fröbel-Haus. Das Pestalozzi-Fröbel-Haus ist eine große Organisation, die Sozialarbeits-Projekte in mehreren Bezirken betreibt. https://www.pfh-berlin.de/de/startseite/das-pestalozzi-froebel-haus Stadtteilkoordination Schöneberg Nord. Die Stadtteilkoordination Schöneberg Nord engagiert sich in vielerlei Hinsicht um Bürgerbeteiligung. Sie veranstaltet auch die Anhörungen zum Thema Neue Steinmetzstraße. https://schoeneberg-nord.berlin/

Verkehrsberuhigung gefordert

Anwohner haben zusätzlich beantragt, die Lärmbelästigung in der querlaufenden Großgörschenstraße zu reduzieren. An der Ecke zur Potsdamer Straße gibt es einen Gastronomiebetrieb, der sehr gut läuft. „Immer öfter lockt das Männer in Ferraris an, die mit quietschenden Reifen und Motorgeheul offenbar Frauen imponieren wollen, die ganz ruhig vor dem Lokal sitzen und dort etwas essen und trinken“, sagte ein Anwohner.

Große Autos cruisen durch die Großgörschenstraße, blockieren bei großem Andrang den Verkehr und die dortigen Parkplätze, wurde beklagt.

Von Anwohnern wurde jetzt gefordert, dass die Parkplätze mit Bewohnerparkausweisen für Anwohner reserviert werden und die Straße zusätzlich verkehrsberuhigt wird.

Autos mit quietschenden Reifen

Hinter allem steckt wohl auch die Befürchtung, dass in dem einst relativ ruhigen Gebiet eine Art Partyzone entsteht mit Verkehrskollaps, herumlungernden Männern, lauten Jugendlichen und einer kaum zu kontrollierenden Drogenszene. Direkt gegenüber dem Gastronomiebetrieb entsteht gerade ein zweiter dieser Art.

Immerhin musste inzwischen ein benachbarter Späti nach Anwohnerbeschwerden gegenüber dem Bezirksamt seine Bänke vor dem Laden abbauen, von dem eine ziemliche Unruhe ausging.

Manche Anwohner äußerten bei Anhörungen deutliches Missfallen darüber, dass die Behörden nicht gut zusammenarbeiten und nicht ausreichend Dinge unternehmen würden, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Der Autor lebt selber in der Neuen Steinmetzstraße.

