Bücherbox droht die Schließung Zu viele Bücher am Berliner Obersee

Am Obersee in Berlin dient eine umgestaltete Telefonzelle dem Austausch von Büchern. Doch die Betreuer:innen der Box beklagen, es würden in letzter Zeit zu viele Bücher dort abgestellt. Nutzer:innen sollen sich eines (oder mehrere, bis zu drei) auswählen und dafür eines (oder mehrere) dort lassen. Auch ein Buch herausnehmen, in Ruhe lesen und zurückbringen geht in Ordnung. Ebenso, einfach nur ein Buch (oder mehrere) reinzustellen. Auch vor Ort lesen geht: im Sommer gibt es zwei Bänke neben der Box.

