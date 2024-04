Buddy Bär, da bist du ja! Das kleine, bunte Kunstwerk ist zurück am Berliner Havelufer

Er ist wieder hier, in seinem Revier. Monatelang fehlte der vielleicht bekannteste Buddy Bär von Berlin-Spandau am Flussufer, jetzt steht er wieder am Havelradweg in Sichtweite des Rathauses - oben sehen Sie ein aktuelles Foto von Freitagmorgen, als der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels vor Ort war. Zur Orientierung: Dahinter ist der alte Industriekran des Südhafens zu erkennen (für den es übrigens spannende Ideen gibt).