Buddy Bär, wo bist du? Das Rätsel ums Berliner Kunstwerk am Kreuzfahrtterminal ist gelöst

Wo ist der Buddybär? Am Havelradweg fehlt in diesen Tagen mehr als nur die Sonne: Der Buddybär an Berlins Kreuzfahrtterminal ist verschwunden, erzählte eine Tagesspiegel-Leserin erstaunt. Wurde er gestohlen? In die Havel gekippt? Oder wurde er zerstört? Oben sehen Sie ein Foto aus sommerlichen Tagen, als der bunte Bär noch am Havelufer stand und seine Pranken hob, in Sichtweite des Rathausturmes (hinten im Bild).