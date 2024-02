Bunker, Panzer, Wölfe Neue Ausstellung zur Döberitzer Heide an der Berliner Stadtgrenze

Bunker, Panzer, Wölfe: Vor 30 Jahren verließen die sowjetischen Soldaten die Döberitzer Heide, die nach langer Militärgeschichte zum Naturparadies kurz hinter der Berliner Stadtgrenze werden konnte. Dazu öffnet am Donnerstag, 15. Februar, 17 Uhr im Einkaufszentrum „Havelpark“ eine neue Ausstellung „1994-2024: 30 Jahre Konversion rund um die Döberitzer Heide“ mit Winfried Sträter (Groß Glienicke) und Christoph Janssen (Dallgow). In der Einladung heißt es: „Eindrucksvolle Bilder und Texte aus der Vergangenheit und Gegenwart, Einblick in die Entwicklung nach jahrzehntelanger militärischer Nutzung.“ Über all das hat jetzt der aktuelle Spandau-Newsletter des Tagesspiegels berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Dazu gehört auch der Obelisk, der in der Prärie zwischen Wolfsreservat und Kasernenruinen steht: 11 Meter ist das Ding hoch, eingeritzt sind kyrillische Buchstaben – Erinnerungen an die sowjetischen Soldaten, die hier einst übten. Die Militärgeschichte ist aber älter: hier meine Geschichte im Tagesspiegel.

