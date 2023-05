Bürokomplex in Berlin-Lichtenberg zu hoch? Warum „B:HUB“ 10 statt 9 Etagen hat

Auf der Friedrichshainer Seite des Rummelsburger Sees, in der Glasbläserallee, ist „B:HUB“ entstanden, ein Bürokomplex von 300 Metern Länge, 10 Stockwerke hoch. Das „Neue Wahrzeichen des Bezirks“ soll es sein, schreibt die Streletzki-Gruppe. Unter anderem das Bundeskriminalamt hat hier 30.000 Quadratmeter gemietet. Das Gebäude dient als eine Art Schallschutz zwischen S-Bahn-Trasse und den Wohnungen am See. Aber Moment mal: „10 Stockwerke“? Ist das nicht eines zu hoch, da nur 9 erlaubt sind?