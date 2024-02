BVG-Streik in Berlin, Teil II Diese 7 Linien fahren trotzdem durch Spandau

BVG-Streik in Spandau, Teil II: Am Donnerstag (ganztägig) und Freitag (bis 14 Uhr) wird die BVG erneut bestreikt, was einen Stadtrandbezirk mit großen Strecken besonders trifft. Es fahren keine U-Bahnen in Spandau und auch keine Busse der BVG. Betroffen sind auch Umlandlinien wie zum Beispiel der 638er aus Potsdam zum Rathaus Spandau. In vielen Spandauer Schulen haben Eltern ihre Kinder bereits vom Unterricht abgemeldet - ohne Bus kommen die Kleinen nicht zu den Klassenräumen.