BVG-Utopien im Spandau-Check „Insbesondere in den Außenbezirken bestehen große Lücken“

„Berlin sollte dem Beispiel anderer Städte wie Paris, London, Madrid folgen und auch außerhalb der Innenstadt leistungsfähigen öffentlichen Verkehr anbieten.“ Dieser Satz stammt ganz aktuell aus der BVG-Zentrale - und trifft einen Kern. Zu finden ist der Satz in Papieren des Berliner Abgeordnetenhauses, in denen die BVG ihren jüngst vorgestellten Plan „Expressmetropole Berlin“ begründet. „Das Konzept wurde bei der BVG als visionärer Baustein für die Mobilitätswende erarbeitet.“ Der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel hat 6 wichtige Punkte für den Bezirk im Berliner Westen angeschaut: Viele Ideen sind gar nicht so visionär, sondern liegen seit Jahren auf dem Tisch.