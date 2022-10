BVV wählt Grüne ins Amt Stefanie Remlinger ist neue Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Mitte

Die grüne Bildungspolitikerin Stefanie Remlinger ist neue Bürgermeisterin von Berlin-Mitte. Am Donnerstagabend wurde sie von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit 74,4 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt.

„Ich nähere mich dieser Aufgabe mit Demut und Respekt“, sagte sie nach der Wahl. „Aber auch mit großer Lust und Tatendrang.“ Die Bezirkspolitik sei der Ort, wo Ideen und Lösungen für die großen Probleme der Zeit wie Wohnungsnot und Klimakrise ganz konkret entwickelt werden könnten.

Remlinger war von 2006 bis 2011 Grünen-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow, anschließend bis 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses und dort unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin.

Nachdem sie im September vergangenen Jahres nicht erneut ins Landesparlament gewählt wurde, wechselte sie ins Bezirksamt Mitte und war dort seitdem für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur verantwortlich. Weiterbildung und Kultur nimmt sie nun mit in ihre Zuständigkeit als Bezirksbürgermeisterin.

Das Amt der Schulstadträtin übernimmt die SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasić, die ebenfalls am Donnerstagabend gewählt wurde. Da sich die Mehrheitsverhältnisse in der BVV seit der letzten Wahl verändert haben, ging der Posten an die SPD.

Der bisherige Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, musste sein Amt wegen einer Affäre um ein Stellenbesetzungsverfahren abgeben. Von Dassel soll versucht haben, einen unterlegenen Bewerber mit Hilfe einer Geldzahlung davon abzubringen, gegen die Entscheidung zu klagen.

