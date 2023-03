Corona-Schulschließungen in Berlin „Manche Schüler waren im Lockdown leider unerreichbar“

Das Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule erschien zum ersten Mal am 17. März 2020 – der erste komplette Lockdowntag für Berlins allgemeinbildende Schulen. Die Pandemie hatte Deutschland auf einmal fest im Griff. Seitdem berichtete der Verwaltungsleiter der Tempelhofer Sekundarschule, Axel Jürs, in rund 150 Folgen vom Schulalltag. In der letzten Folge ist es an der Zeit, in einem Interview einmal zurückzublicken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden