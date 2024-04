Dachterrassen mit super Panorama Und am Horizont leuchtet Berlin-Spandau

Heute spielen wir mal Touri in der eigenen Stadt und erkunden die Höhepunkte in unserer Nachbarschaft. Hier fünf Orte, von denen Sie Spandau aus luftiger Höhe bestens im Blick haben. Denn der Bezirk ist besonders abwechslungsreich: Altstadt, Land, Fluss. Wälder, Industrie, Großsiedlung... viel Spaß bei Ausflug in die Höhe!