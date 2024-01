Tagesspiegel Plus „Dann stellen wir das Projekt in Details vor“ : So geht es 2024 mit Berlins neuer Wasserballarena weiter

Die Halle soll dem überlasteten Schulsport dienen und die Rückkehr der Wasserfreunde Spandau in den Bezirk ermöglichen: Hier spricht der Senat über das wichtige Sportprojekt.