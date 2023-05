Stadtrat Karnetzki hat Amtszimmer geräumt „Ich bin weiter Berliner Stadtrat, kriege weiter mein Gehalt“

Er ist ein Allrounder in der Bezirkspolitik: Michael Karnetzki war als Stadtrat schon für die Bereiche Bau, Verkehr, Gesundheit, Jugend, Soziales, Ordnungsamt, Bürgerdienste und zuletzt Stadtentwicklung zuständig. Seit 2012 gehört der SPD-Politiker dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf an; zuvor war er zwölf Jahre lang in der Bezirksverordnetenversammlung tätig.