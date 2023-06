Das „Berclays“ hat Verspätung Geschäftshaus in Berlin-Zehlendorf soll erst 2025 fertig werden

Anwohner wundern sich: Ist es auf der Baustelle im Herzen des Zehlendorfer Ortszentrums zu einem Baustopp gekommen? An der Ecke von Clayallee und Berliner Straße baut die Prajs GmbH & Co. Immobilien KG ein vierstöckiges Geschäftshaus, der Tagesspiegel berichtete. Der Projektname, den sich die Vermarkter ausgedacht haben, lautet angelehnt an die Straßennamen „Berclays“. Die Baugrube ist ausgehoben, das alte Haus, in dem sich lange die Filiale der Commerzbank befand, ist schon seit Monaten abgerissen. Wie geht es in der Baugrube voran?