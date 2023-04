Berlins THW im Dauereinsatz „Wir sprengen auch Bäume“

Sie sind die Helfer in der Not: das Technische Hilfswerk aus Berlin. Der neue Bezirkschef aus Spandau, Kai Rölecke, hat sich jetzt im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel vorgestellt und spricht über Sprengungen und Kettensägen, den geplatzten Aquadom, das Schrottboot vor Kladow und Verkehrsprobleme in Berlin-Albrechtshof.