„Das Bezirksamt schafft Fakten“ Welterbesiedlung wird am Donnerstag entbaumt

Am Donnerstag werden die berühmten beiden Bäumchen aus der Welterbesiedlung Carl Legien verschwinden. Das Bezirksamt hat angekündigt, sie in aller Früh auszubuddeln. Anwohner hatten eigenmächtig zwei Rotdorne in ihre Vorgärten in der Gubitzstraße in Prenzlauer Berg gepflanzt, um gegen die Herstellung des vorgeblich „historisch baumlosen“ Zustand ihres Viertels zu protestieren. Der Bezirk sah in der Aktion einen Verstoß gegen den Denkmalschutz. Daher sollen die Bäume nun umgesetzt werden – und zwar in die kleine Grünfläche Gubitzstraße/Ecke Ostseestraße.

