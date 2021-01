Gucken Sie mal genau aufs Foto. Was steht da über der Ladentür? Genau, „Woolworth“. Das ist das erste Kaufhaus in der Altstadt von Berlin-Spandau, aufgenommen vor 80 Jahren.

1931 wurde nämlich das erste Woolworth in Spandau eröffnet. Letzte Woche hat der Tagesspiegel-Newsletter für den Berlin-Spandau an dieses Jubiläum erinnert und bekam prompt dieses Foto eines Newsletter-Lesers zugeschickt. Erst 1954 zog „Wulle“ an seinen heutigen Standort am zentralen Marktplatz in Berlin-Spandau.

Das Kürzel „F. W.“ an der Fassade steht für den Chef, Frank Winfield Woolworth. Interessant, wie klein das erste Kaufhaus war, oder?

Und da ist noch viel mehr auf dem Foto zu erkennen: Fast alle tragen Mützen oder Hüte. Die Bordsteine sind so hoch, dass Fahrräder dort angelehnt sind. Straßenbahnschienen führen durch die Breite Straße. Links ist Werbung für Schuh-„Tack“ zu sehen (die Firma ist seit 2009 Geschichte). Aber das ist längst nicht alles. Das Bild schickte mir Leser Uwe Hofschläger von der „Jugendgeschichtswerkstatt Spandau“.

1954 eröffnete Woolworth (rechts im Bild) am heutigen Standort am Marktplatz von Berlin-Spandau. Foto: Imago

Doch dahinter stecken viele deutsche Dramen. „Angehörige von Louis Salomon (letzter Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Spandau), der das Haus Breite Straße 33 bauen ließ, stellten uns ein Foto aus den 30er Jahren von dem Haus mit Woolworth zur Verfügung“, erzählt Hofschläger. „Es ist in unserem Buch ‚Das Haus Breite Strasse 33‘ veröffentlicht. Daneben, im heutigen ‚Gotischen Haus‘, sieht man das Geschäft der jüdischen Familie Oehl, die nach der Pogromnacht aus Deutschland fliehen musste. Das Ehepaar Salomon wurde nach Theresienstadt deportiert, überlebte mit viel Glück und wanderte nach Israel aus.“ Das Buch gibt es in der Dorotheenstädtischen Buchhandlung an der Nikolaikirche.

Markplatz Berlin-Spandau. Hinten die Kirche St. Nikolai, rechts Woolworth. Foto: Imago/Rückeis

An der Fassade hängt eine Gedenktafel. Hier ein Foto, vielleicht haben Sie die Tafel beim Altstadt-Bummel noch gar nicht bemerkt. Darauf wird an die Spandauer Bürgerinnen und Bürger erinnert, die dort in unserer Altstadt lebten. Der Text geht so:

„Louis Salomon 1872-1955 deportiert, emigriert nach Israel

1872-1955 deportiert, emigriert nach Israel Ernestine Salomon 1879-1954 deportiert, emigriert nach Israel

1879-1954 deportiert, emigriert nach Israel Zilka Salomon 1879-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1879-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Gerhard Salomon 1904-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1904-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Leonie Salomon 1912-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1912-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Marta Tarnowski 1873-1944 deportiert und in Auschwitz ermordet

1873-1944 deportiert und in Auschwitz ermordet Hans Tarnowski 1905-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1905-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Julius Weiss 1893-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1893-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Margot Weiss 1899-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1899-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Fritz Weiss 1921-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet

1921-1943 deportiert und in Auschwitz ermordet Hans Weiss 1923-2002 geflohen nach Israel

1923-2002 geflohen nach Israel Anita Rosenheimer 1907-1992 geflohen nach Israel

1907-1992 geflohen nach Israel Alfred Rosenheimer 1902-1968 geflohen nach Israel

1902-1968 geflohen nach Israel Michael Rosenheimer 1938-1973 geflohen nach Israel

1938-1973 geflohen nach Israel Brigitte Rosenheimer 1929 geflohen nach Israel

1929 geflohen nach Israel Dr. Arthur Löwenstamm 1882-1965 geflohen nach England

1882-1965 geflohen nach England Gertrud Löwenstamm 1887-1952 geflohen nach England

1887-1952 geflohen nach England Dr. Rudolf Mansbacher 1899-1945 deportiert und in Auschwitz ermordet.“

Ist das nicht unvorstellbar, welches Leid allein über dieses eine Haus und seine Menschen hereinbrach? Gut, dass die Jugendgeschichtswerkstatt daran erinnert. 1990 wurde sie gegründet, existiert also gut 30 Jahre. „Neben unserem Schwerpunkt der NS-Geschichte in Spandau“, schreibt mir Hofschläger, „ist seit längerem auch die deutsch-deutsche Teilung in Spandau ein großes Thema“. Kontakt: www.jgwspandau.de

[Schon über 235.000 Abos: Die 12 Tagesspiegel-Newsletter für die 12 Berliner Bezirke gibt es kostenlos und in voller Länge unter leute.tagesspiegel.de]

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter. Lesen: leute.tagesspiegel.de .

Hier eine Übersicht, um welche Themen es im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau geht.

- Coronakrise in Spandau: Jetzt spricht der Stadtrat und nennt seine These, warum Spandau konstant weit oben liegt

- 130 Coronatote in Spandau: "Sie fehlen!" Portrait einer Frau aus Hakenfelde, die jeder kannte

- 82 Lüftungsgeräte und Corona-Testbusse für Spandaus Schulen: Das sagt der Schulstadtrat (und nennt den neuen Zeitplan)

- Carlo-Schmid-Schule: Sanierung oder Neubau? Es gibt einen interessanten Brief im Rathaus

- Imbiss am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: der Termin steht fest

- Heinrich-Böll-Schule: Es geht nach 30 Jahren wirklich los!

- Nach dem Feuer an der Turnhalle: So geht es weiter an der Lily-Braun-Schule

- Zwei neue Grundschulen, u.a. an der Heerstraße in Staaken: Wann ist Baubeginn? Das Update

- Kettensägen am Havelufer: Es geht los an der 60-Millionen-Baustelle Havelausbau. Die nächsten Schritte, die Details.

- "Kein 150-Meter-Turm": Siemens-Konzern gibt Campus-Update

- "Tor des Monats": Ein Spandauer ist nominiert - von den Sportfreunden Kladow

- "Erbärmlicher Kunstrasen in Kladow, Gesundheitsgefahr am Beachvolleyballfeld": So steht es um Spandaus Sportanlagen in Kladow, Haselhorst, Südpark und bei Ikea

- Vor 80 Jahren: Foto vom 1. Woolworth in Spandau - und die dramatische Geschichte dahinter

- Glienicker See: Tausende Euro für DLRG durch Supermarkt

- "Sie nannten uns Freistaat Kladow": DED-Verein meldet sich im Newsletter

- Berlins neue Wasserball-Arena: Bürgermeister mit frischen Infos, was im Hintergrund passiert

- Feuer beim Kanuklub in Tiefwerder: "Wir brauchen Hilfe"

- Letzte Würde: Trauerfeier für arme Tote ohne Angehörige

- Grüne nominieren Stadtrat, neue Gerüchte zur SPD:

- Und was ist bei den anderen so los? Ein kommentierender Ausblick aufs Wahljahr 2021 in Berlin-Spandau

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.