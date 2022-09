„Das ist kein Bauland“ Bündnis will Ost-Berlins grüne Höfe retten

„Schluss mit dem Abholzen der grünen Innenhöfe“ – stattdessen ein Fäll-Moratorium durch den Berliner Senat: Das fordern das Berliner Bündnis Nachhaltige Stadtentwicklung (BBNS), der BUND Berlin, der NABU Berlin sowie „Architects for Future Berlin“ in einer gemeinsamen Stellungnahme. Statt grüne Wohnhöfe in Berlin zu bebauen, müssten „andere Möglichkeiten zur Wohnraumschaffung unbedingt primär genutzt werden“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden