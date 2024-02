Das Steglitz Museum erwacht nach Umbau wieder „Es ist das erste rollstuhlgerechte Berliner Heimatmuseum“

Das Steglitz Museum in der Drakestraße 64a in Lichterfelde-West öffnet wieder, zumindest nach und nach: „Das Museum hatte in den letzten drei Jahren einen umfangreichen Umbau seiner Räume und ist jetzt als erstes Heimatmuseum in Berlin rollstuhlgerecht umgebaut“, sagt Museumsdirektorin Gabriele Schuster dem Tagesspiegel. Der Zugang zur Ausstellungsetage ist nun barrierefrei möglich, in den Museumsräumen sind Schwellen verschwunden und breite Durchgänge installiert.