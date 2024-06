„Das Ziel der Russen ist, Charkiw zu erobern“ Zusagen über 72 Millionen Euro für die ukrainische Großstadt bei der Berliner Konferenz

Er ist aus Charkiw nach Berlin gereist – 39 Stunden dauerte die Anfahrt, früher waren es mit Ryanair zweieinhalb Flugstunden. Juri Larin (35) ist Chefredakteur des Charkiwer Nachrichtenportals dumka.media, er berichtet für verschiedene Medien über die Berliner Ukraine-Konferenz, an der rund 2000 Menschen teilnahmen, unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj. Am gestrigen Mittwochabend hatte der Gast aus der Partnerstadt Steglitz-Zehlendorfs Zeit für ein Interview. Es fand im Garten der Schwartzschen Villa, direkt am Charkiw-Park zu Füßen des Steglitzer Kreisels, statt.