DDR-Verbundenheit in West-Berlin Die Schilfdachkapelle feiert 70. Jubiläum

Diese Berliner Kirche ist seit 70 Jahren nicht nur ein Hingucker wegen ihres Dachs, dahinter steckt auch eine ganz besondere Geschichte dieser Stadt. Eine, in der die Alliierten und ein entschlossener Pfarrer nach dem Krieg die Hauptrolle spielten.

Die Schilfdachkapelle in Kladow steht seit 1953 am Waldrand und an diesem Wochenende im Mittelpunkt: Am Sonnabend, 22. April, wird ab 17 Uhr das Jubiläum gefeiert. Mit historischen Fotos von 1953, Posaunenchor unterm Schilfdach, Filmpremiere „Von Ufer zu Ufer“, Polka-Tanzen und Geburtstagsbuffet. Vor der Kirche blühen ganz frisch die Blumen neben dem Glückenturm. 1800 Mitglieder hat die Gemeinde.

Ufersingen Immer zum Weihnachtsfest treffen sich die Kirchenmitglieder aus Kladow (Berlin) und Groß Glienicke (Potsdam) und singen am Glienicker See von Ufer zu Ufer - über die DDR-Grenze hinweg. Die verlief mitten durch den Badesee, der nur von West-Berlin aus zu betreten war. Die Tradition des Ufersingens entstand kurz nach dem Mauerbau und wurde nun wiederbelebt.

Was macht diese Kirche so besonders? Das hat Pfarrer Alexander Remler, der früher als Reporter für die „Taz“ und die „Welt am Sonntag“ gearbeitet, im Spandau-Newsletter mal pointiert so beschrieben: „Die Schilfdachkapelle steht für einen einmaligen Teil der deutsch-deutschen Geschichte.“

Aus dem Tagesspiegel vor 70 Jahren, nachdem die Schilfdachkapelle gebaut worden ist. © Tsp

Die britischen Alliierten benötigten in West-Berlin einen Flugplatz, also wurde die alte Stadtgrenze in Spandau mal eben gelöscht und mit Bleistift und Lineal begradigt. Ein großes Wohngebiet zwischen Glienicker See und Flugplatz wurde West-Berlin zugeschanzt. Dafür wurde in Staaken ein Teil West-Berlins ebenso gerade abgeschnitten, damit die Sowjets dort ihren Flugplatz bekamen. Und damit wurden auch all die Menschen, Familien, Kirchen und Vereine hin- und hergeschoben.

Die Schilfdachkapelle von der Rückseite. © André Görke

„Durch den Gebietsaustausch im September 1945 wurde die zu Groß Glienicke gehörende Siedlung „Wochenend West“ britische Besatzungszone in West-Berlin“, erzählt Pfarrer Remler. „Die Gemeindemitglieder werden von ihrer Kirche drüben in Groß Glienicke getrennt. Der damalige Pfarrer Wilhelm Stintzing aus Groß Glienicke hatte den kühnen Plan, für diesen Teil seiner Gemeinde eine eigene Kirche zu bauen – politisch gesehen im Land des „Klassenfeindes“, also in Kladow, in West-Berlin. Mit Erfolg. Im Mai 1951 war Baubeginn. Die Steine der zerstörten Ruine des Gutshofes, das Holz für den Dachstuhl und das Schilf für das Dach wurden über die DDR-Grenze nach West-Berlin gebracht. Und am 26. April 1953 wurde die Schilfdachkapelle eingeweiht…“ Und dazu passt ein zweiter Termin anlässlich des Jubiläums.

Das Gemeindehaus entstand ebenfalls damals und liegt an der Waldallee. Die gehörte bis zum Krieg zu Groß Glienicke. © André Görke

Ebenfalls am 22. April lädt der Kulturverein „Kladower Forum“ um Burkard Weituschat zur „60. Dorfgeschichtlichen Wanderung“. Denn diese besondere Geschichte der Teilung ist vielen im 16.000-Leute-Ortsteil bewusst. Im Mittelpunkt stehen daher bei der Wanderung eben jene „Siedlung Wochenend-West“ und die Schilfdachkapelle. Treffpunkt für die Wanderung ist der große Parkplatz am Seekorso 14 Uhr. Dauer: 2 Stunden. Damit alle rechtzeitig zum Fest zurück sind. Sogar das Wetter soll mitspielen.

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an", sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft" vor.

