Debatte um „Kyivplatz“ für Berlin-Kreuzberg Kein geeignetes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine?

Die CDU-Fraktion will ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen und einen Platz in Kreuzberg nach der ukrainischen Hauptstadt Kyiv benennen. In einem Antrag hatte Timur Husein, der jetzt für die CDU im Abgeordnetenhaus sitzt, bereits im Oktober 2022 einen Teil des Elise-Tilse-Parks, der an die Möckernstraße Ecke Hallesches Ufer grenzt, vorgeschlagen.