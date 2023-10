Tagesspiegel Plus Gehweg in den Botanischen Garten, Radler auf die Nebenstraße : Leser-Ideen für Unter den Eichen in Berlin sind bunt – und konstruktiv

Der alte Hochbordradweg ist durch die vielen Baumwurzeln unbenutzbar, der Gehweg schmal, die neue Radspur nervt die Autofahrer. Ideen, wie die Straße umgebaut werden könnte, gibt es viele.