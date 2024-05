Beim Singen den Kopf frei bekommen Der Frauenchor Berlin-Mahlsdorf und die Kraft der Musik

Auch nach 50 Jahren ist die Begeisterung groß. Denn was vor einem halben Jahrhundert begann, setzen derzeit 45 Frauen fort. Sie treffen sich jeden Mittwoch, um gemeinsam zu singen. In den vergangenen Wochen standen die Proben vom Frauenchor Mahlsdorf unter dem Motto: „An die Freunde“.

Thekla Liebnitz, Vorstandsvorsitzende des Frauenchor Berlin-Mahlsdorf e.V., gehört seit neun Jahren zu der bunt gemischten Frauentruppe. Wie viele andere auch kam sie durch eine Bekannte zum Chor. „Ich wurde gleich sehr freundlich aufgenommen und fühlte mich vom ersten Augenblick an wohl, in dieser warmherzigen, offenen Atmosphäre“, erzählt sie: Weil eben nicht nur gemeinsam gesungen wird, sondern jeder Anteil am Leben der anderen nimmt.

Ihr selbst gaben die regelmäßigen Treffen und Proben in einer schweren Zeit viel Kraft und Lebensmut. „Beim Singen bekam ich den Kopf frei und konnte mich voll und ganz auf die Musik konzentrieren“, erzählt die 64-jährige Mahlsdorferin.

Als Thekla Liebnitz 2023 gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, als Vorstandsvorsitzende des Vereins zu agieren, sagte sie sofort zu. „Weil ich dadurch meinen Sängerinnen auch etwas zurückgeben kann“, betont sie.

Die Chorleiterin: professionell, streng, humorvoll

Die meisten sind schon länger als sie dabei. Eva Henning gehört beispielsweise seit mehr als 30 Jahren zum Team. Sie war maßgeblich an der Gründung des Vereins 1994 beteiligt und die erste Vorsitzende. „Wir sind zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen und werden noch dazu professionell angeleitet“, betont die Hobbysängerin.

So führt Johanna Blumenthal seit 1991 den Frauenchor. Sie ist das künstlerische Herzstück des vierstimmigen Laienensembles. Sie motiviert die Sängerinnen, ist streng, fordert Disziplin, mischt aber immer eine Portion Humor dazu. „Auf diese Weise holte Johanna aus uns den optimalen Chorklang hervor“, erinnert sich Monika Pettke, ehemalige Sängerin und jetzt Fördermitglied.

Christa van Elsbergen kam 1996 zu den Marzahn-Hellersdorfern. Die Diplom-Lehrerin für Musik und Deutsch kümmert sich vor allem um die Stimmbildung der Hobbysängerinnen und übernimmt bei den Proben das Einsingen.

Wer zuschauen und zuhören möchte, ist herzlich willkommen

Ihr ist anzusehen, wie viel Freude sie dabei hat und es wunderbar versteht zu motivieren. Zuschauer und Zuhörer sind jederzeit willkommen. „Und wenn jemand bei uns einsteigen möchte, freuen wir uns natürlich“, sagt Thekla Liebnitz. Einzige Voraussetzung: Lust und Spaß am Singen.

Zu den schönsten Momenten gehören für die engagierten Sängerinnen vor allem die Auftritte, ebenso die Teilnahme an Wettbewerben sowie gemeinsame Ausflüge und Seminare.

Preise erhielten sie schon jede Menge für ihr vielfältiges Repertoire, das aus klassischen- und Volksliedern aus aller Welt besteht. Unter anderem die Goldmedaille beim Internationalen Sängerwettbewerb in Wernigerode oder ein Diplom beim IV. Internationalen Chorfestival in Rom. Unvergessen bleiben außerdem Auftritte in der Frauenkirche und der Kreuzkirche in Dresden.

Im Laufe der Jahrzehnte wechselte nicht nur die Leitung – Marieluise Nellessen gründete den Chor 1974 - sondern auch der Probenort. Im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Straße 1, treffen sich die Sängerinnen seit drei Jahren jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr.