Der Poller im Berliner Kaskelkiez Ist der Streit um die Verkehrsberuhigung nun entschieden?

Die Mitglieder der Kiezblock-Initiative mussten Sitzfleisch beweisen am vergangenen Donnerstag: Die dritte, vielleicht sogar letzte Abstimmung zum umstrittenen Poller in der Stadthausstraße sollte der letzte Tagesordnungspunkt werden, den das Bezirksparlament am Donnerstag ansprach. Schließlich war es so weit: Die Pro-Poller-Fraktionen, also Grüne, Linke, fast die ganze SPD und die Abgeordneten der Tierschutzpartei, setzten sich durch. Der Poller, danach sieht es jetzt zumindest aus, bleibt wohl stehen.