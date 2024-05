„Der Tag des Brandes war ein schrecklicher Tag“ Zerstörte Ladenpassage in Berliner U-Bahnhof ist wieder aufgebaut

Er war sofort zur Stelle, als im November 2020 die Flammen aus dem U-Bahnhof Onkel Toms Hütte schlugen: Benjamin Szajak (30) ist Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, der die Ladenpassage links und rechts der Gleise gehört. Bei dem Großbrand wurde der Restaurantbetreiber Hoang Trung Nguyen lebensgefährlich verletzt, er starb an den Folgen seiner Verletzungen im Oktober 2022. Das Feuer zerstörte die Hälfte der nördlichen Ladenpassage; sie ist in Berlin ein einmaliges Bauwerk. Nach dreieinhalb Jahren Bauarbeiten wird am 4. Mai die Wiederöffnung der nördlichen Ladenpassage gefeiert.

Herr Szajak, wie fühlen Sie sich dabei, jetzt zur Wiedereröffnung der Ladenpassage einzuladen?

Der Tag des Brandes war ein schrecklicher Tag und die Wochen darauf waren schlimm. Wir sind unheimlich stolz, dass wir diese Zeit überstanden haben und trotz aller Widrigkeiten den Wiederaufbau gemeistert haben.

Wie viele Läden sind bei dem Brand zerstört worden?

Es wurden acht Läden vollständig zerstört. Mit der Passage waren es circa 1000 Quadratmeter.

Wie viel Geld mussten Sie für den Wiederaufbau investieren?

Mehr als uns lieb war.

Begonnen hatte das Feuer in einem Asia-Restaurant. © Benjamin Szajak

Sprang die Versicherung nicht ein?

Der Schaden wird größtenteils reguliert. Das ist ein noch laufendes Verfahren, daher möchte ich nicht auf weitere Details eingehen.

Warum hat der Wiederaufbau mehr als dreieinhalb Jahre gedauert?

Es handelt sich um einen komplizierten Bau, besonders die Statik und die Bedingungen zum Brandschutz waren herausfordernd. Wir mussten einen Neubau unter den Auflagen des Denkmalschutzes erstellen, das widerspricht sich eigentlich. Hinzu kamen kleinere bis größere Schwierigkeiten mit der Versicherung, der BVG und dem Bezirksamt. Die Kommunikationswege waren teilweise sehr kompliziert und langwierig.

Kurz vor Wiedereröffnung: Die nördliche Ladenpassage am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ist wieder aufgebaut. © Benjamin Szajak

Was waren bei der Instandsetzung die größten Hürden?

Die Kommunikation mit den Behörden sowie die Besonderheit eines Versicherungsschadens. Außerdem die Nähe zur U-Bahn. Hinzu kamen die in den drei Jahren exorbitant gestiegenen Baukosten.

Wir haben nahezu allen Händlern die Möglichkeit gegeben, weiterhin in der Ladenstraße aktiv zu sein. Benjamin Szajak

Diverse Händler waren von den Folgen des Brandes betroffen. Können jetzt alle an ihren alten Standort zurückkehren?

Wir haben nahezu allen Händlern die Möglichkeit gegeben, weiterhin in der Ladenstraße aktiv zu sein. Manche sind direkt nach dem Brand auf die Südseite gezogen. Andere ziehen jetzt sogar genau an ihren alten Standort zurück.

Wird es wieder den Bruno-Taut-Laden als Treffpunkt und kulturellen Veranstaltungsort des Vereins Papageiensiedlung geben?

Zunächst nicht. Wir bleiben jedoch in engem Austausch, schätzen die Arbeit des Vereins und sind für die Unterstützung sehr dankbar.

Auf Ihrer Website heißt es, alle Passagen seien vermietet. Auf welche neuen Mieter dürfen sich die Kundinnen und Kunden freuen?

Ein Massagesalon, ein Tattoostudio und ein Nagelstudio ziehen ein, ebenso die Korean Fried Chicken & Noodle Bar, ein Telemedia-Point mit Post und Lotto sowie ein Friseur.

Neueröffnung der Ladenstraße Am Samstag, 4. Mai, wird zwischen 11 und 16 Uhr gefeiert. Um 12 Uhr eröffnen Benjamin Szajak und Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) die nördliche Ladenpassage. Das „Lenard Streicher Trio“ spielt auf, es gibt Catering und Kinderschminken. In der mobilen Druckwerkstatt des Bauhaus-Archivs / Museum für Gestaltung werden Stoffbeutel und T-Shirts mit geometrischen Formen bedruckt. Der Architekt Gil Russ führt durch die Ladenstraße, der Verein Papageiensiedlung durch die Taut’sche Waldsiedlung. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen: onkeltomsladenstrasse.de

Bei aller Tragik: Ein „Neubau“ birgt auch Chancen. Was ist durch die bauliche Erneuerung besser geworden?

Es wurden die energetischen Standards eines Neubaus eingehalten. Diese in einem Denkmal umzusetzen, war auch eine große Herausforderung. Zudem ist die neue Elektrik und Versorgungstechnik auf dem neuesten Stand der Technik.

Frischer Kaffee und viel mehr: Die Ladenpassage ist ein Treffpunkt und wichtiger Einkaufsort für viele Menschen in der Nachbarschaft. © Kitty Kleist Heinrich Tsp

Einkaufszentren erfinden sich stetig neu: Wie wollen Sie die Ladenstraße auch in der Zukunft attraktiv machen?

Wir haben viele Ideen, wie wir die Ladenstraße an die Anforderungen des Einzelhandels des 21. Jahrhunderts anpassen können; dass der Einzelhandel durch den Online-Handel rückläufig ist, ist ja bekannt. Tatsache ist aber auch, dass leider viele Dinge aufgrund des Denkmalschutzes nicht umsetzbar sind. Wir werden dennoch versuchen, mehr Kunden in die Ladenstraße zu locken – insbesondere durch die Auswahl fähiger und spannender Mieter. Wir sind davon überzeugt, dass die Mieter des Neubaus bereits viele neue Kunden anlocken werden.

Noch ist die nördliche Passage von der Riemeisterstraße aus gesperrt. Was muss auf die letzten Tage noch erledigt werden?

Mehr als mir lieb ist, jedoch sollte bis zum 4. Mai alles erledigt sein, sodass wir schön feiern können.

Dann feiern Sie die Wiedereröffnung der Nordpassage mit einem großen Fest. Worauf freuen Sie sich besonders?

Darauf, dass die Bauarbeiten endlich ein Ende finden und die Anwohner wieder Ruhe haben und normal einkaufen gehen können. Außerdem freue ich mich natürlich darauf, mit Freunden, Familie, Geschäftspartnern und Anwohnern anzustoßen und ins Gespräch zu kommen.