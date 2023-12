Die 816-Millionen-Euro-Frage Wie kann Spandau sparen, Herr Bürgermeister?

Alle reden vom Sparen, vorneweg CDU und SPD. Mittelfristig müssten drei Milliarden Euro pro Jahr in Berlin eingespart werden, meldeten die Landespolitiker neulich drüben in der Innenstadt. Unter anderem soll die Finanzierung der Personalkosten umgestellt werden. Außerdem will das Land seine Flächennutzung optimieren.