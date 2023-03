Die CDU gibt sich zuversichtlich Doch im Berliner Südwesten könnte es wieder zur Ampel kommen

Bei der Wahlgewinnerin CDU klingt Gelassenheit durch: „Wir werden nächste Woche in Sondierungsgespräche einsteigen“, sagt der Steglitz-Zehlendorfer Kreisvorsitzende Stephan Standfuß dem Tagesspiegel am Mittwochabend am Telefon. Geredet werde mit SPD, Grünen und FDP. Sowohl Schwarz-Rot als auch Schwarz-Grün sei für ihn nach wie vor denkbar. „Ich bin da immer noch ganz offen.“ Die Verhandlungen im Bezirk seien immer etwas anderes als die Vereinbarungen auf Landesebene.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden