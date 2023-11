Die „Dicke Paula“ im Berliner Norden Hier gibt es Hausmannskost - und Lieder mit Herz und Schnauze

Hausmannskost nach Omas Rezepten und Berliner Lieder mit Herz und Schnauze verspricht die „Dicke Paula“, ein Kulturrestaurant in Tegel.

Der Gastraum in der Schlieperstraße, erinnert eher an ein Wohnzimmer. An den Wänden hängen Sprüche, Fotos, alte Werbetafeln. Fast alles ist rot: die Tischdecken, Servietten, die Kleidung der alten Schaufensterpuppe in der Ecke. Auch Gina, die mit ihrem Mann Hans die Gaststätte betreibt, trägt Rot.

Stammgäste bekommen von Gina einen Spitznamen

Hier werden alle geduzt. Einer Gruppe Gäste, die sich gerade aufmacht, ruft sie nach: „Tschüss, meine Mäuse. Denkt dran: Mittwoch ist Ruhetag. Sonst könnt ihr immer hier einkehren.“ Stammgäste bekommen von Gina einen Spitznamen. Sie heißen dann „Zwiebelchen“ oder „Marönchen“ und melden sich auch so am Telefon, wenn sie ihren nächsten Besuch ankündigen, erzählt Gina. Hin und wieder wuselt sie zum alten Wählscheibentelefon neben der Theke und nimmt Bestellungen auf. Das Telefon ist – natürlich – rot.

Tischdecken, Servietten, die Kleidung der Schaufensterpuppe: Rot ist Pflicht © Valentin Petri

Die Einrichtung passt zum Küchenkonzept: Kochen wie bei Oma. Gina deutet auf die Karte mit der breiten Auswahl an Schnitzeln, Braten, Ente und sogar Martinsgans. „Oma hat jeden Tag etwas anderes gekocht.“

Schnell steht ein großer Teller mit Kohlrouladen und Thüringer Klößen auf dem Tisch. Geheimtipp von Gina: Joghurt in die Kartoffelmasse geben, dann werden die Klöße nicht zu trocken, sondern schön fluffig. Das sind sie in der Tat. Und reichlich Soße gibt es auch dazu.

Gegründet im Jahr 1999 in den Borsigwerken

Die „Dicke Paula“ wurde 1999 in den Borsigwerken gegründet – vermutlich von der namensgebenden Wirtin. Später zog das Restaurant in die Schlieperstraße hinter die Tegeler Feuerwehr. Vor einigen Jahren haben Gina und ihr Mann Hans den Laden übernommen. „Die deutsche Küche gab’s schon damals“, erzählt Gina. „Das Musikkabarett haben wir der ‚Dicken Paula‘ übergestülpt.“

Beide sind in Marzahn aufgewachsen. Hans hat dann an der Hanns-Eisler-Hochschule Musik studiert. Gina arbeitete nach der Schule zunächst zur Überbrückung in einer Gastronomie am Hackeschen Markt. Dort fand sie schnell heraus: Das ist ihre Berufung. „Ich war schon immer eine Rampensau“, sagt Gina.

Ich war schon immer eine Rampensau Gina, Chefin der Dicken Paula

Jeden Samstag gibt es in der „Dicken Paula“ Musikkabarett und anderes musikalisches Programm. Mal treten Gina und Hans, mal befreundete Künstler auf. „Nach jedem Song gibt es dann den nächsten Gang“, erklärt Gina. Die Karten sind meist schnell ausverkauft.

Lokal ist sogar bis nach Japan bekannt

Die „Dicke Paula“, sagt Gina, sei bundesweit und sogar bis nach Japan bekannt. „Viele Gäste von außerhalb reisen mindestens einmal im Jahr an.“ Die Tegeler kommen meist nur noch zum Mittagstisch. „Die Leute überlegen halt jetzt genauer, wofür sie ihr Geld ausgeben.“, meint Gina.

Vor Kurzem haben Gina und Hans ein deutsch-französisches Album mit Titeln von und nach Chanson-Größen wie Edith Piaf oder Georges Brassens aufgenommen. Das Programm haben die beiden mit zwei befreundeten französischen Musikern entwickelt.

Viele Lieder schreiben Gina und Hans selbst. Im Stil der großen Berliner Gassenhauer, wie Gina erklärt. Hans schreibt die Musik, Gina macht die Texte. „Unsere Lieder sind alles Beobachtungen hier aus der Gaststätte“, erklärt sie. Als viele Gäste anfingen, im Restaurant ständig auf ihren Smartphones zu tippen und zu wischen, entstand das Lied „wischen, wischen, wischen“.

Hier herrschen Ginas Gesetze

„Ich krieche keinem Gast in den Hintern“, sagt Gina. Bei ihr gelte „meine Kneipe, meine Gesetze“. Da knallt es dann auch mal. Über einen Gast, der partout sein Basecap nicht absetzen wollte, ärgerte sich Gina so, dass sie ein Capi-Verbot aussprach – und ein Lied schrieb. „Da platzt mir der BH“ ist seitdem häufiger zu hören in der „Dicken Paula“ und erinnert jeden Gast daran, wer hier Chefin ist.

Bezirke-Newsletter: Reinickendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

• Alle Veranstaltungen der „Dicken Paula“ finden Sie hier. Für Reservierungen rufen Sie am besten an oder kommen persönlich vorbei.