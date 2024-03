Das Interesse war riesig: Ziemlich genau 370 Bürgerinnen und Bürger hatten es am vergangenen Dienstagabend in den Kinosaal 1 des Titaniapalastes geschafft, weitere Hunderte Menschen blieben vor der Tür, die Schlange reichte bis auf die Gutsmuthstraße hinaus. Keine Pop-Ikone röhrte im größten Saal des Hauses, sondern Verkehrs- und Mobilitätssenatorin Manja Schreiner (CDU) hatte zur Informationsveranstaltung zur Autobahnbrücke über dem Breitenbachplatz und zum Tunnel Schlangenbader Straße geladen. Es war ein Abend im Kinosaal in sechs Akten.