Neubau in Prenzlauer Berg Senat gibt grünes Licht für die teuerste Feuerwache Berlins

Nach jahrzehntelangem Hin und Her soll Prenzlauer Berg endlich eine zweite Wache für die Berufsfeuerwehr bekommen. Der Berliner Senat den Neubau an der Ecke Danziger/Kniprodestraße auf der sogenannten Werneuchener Wiese beschlossen. Das teilte die zuständige Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tino Schopf mit: „Die Maßnahme soll gemäß Senatsbeschluss in die Investitions- und Finanzplanung 2023 bis 2027 (…) aufgenommen werden.“