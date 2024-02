Diskussion um 120 Parkplätze in Berlin „Es gibt keinen Anspruch auf Kfz-Stellplätze im öffentlichen Raum“

Wenn in Berlin Autoparkplätze wegfallen sollen, sind die Gemüter bekanntlich oft erhitzt. In Friedrichshain-Kreuzberg soll ein Parkplatz mit 120 Stellplätzen in der Koppenstraße/ Palisadenstraße „entsiegelt“ werden, also weg mit dem Beton, her mit einer Grünfläche.