Diskussion um Parkplätze in Berlin-Friedrichshain CDU fordert „grünes Parkhaus“ statt Grünfläche

„Parkhaus als grüne Oase“, heißt ein Antrag der CDU-Fraktion in Friedrichshain-Kreuzberg. Auf der Fläche eines Parkplatzes in der Palisadenstraße Ecke Koppenstraße könnte „ein modernes und klimafreundliches Parkhaus“ errichtet werden, „um neue Maßstäbe im Verständnis der Gestaltung der öffentlichen Räume zu setzen“, so die CDU.