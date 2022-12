„Dringender Handlungsbedarf“ Warum der Naturschutzbund Berlin Gehwege entfernt

„Einfach nur noch peinlich dieser Stadtrat“, kommentierte Grünen-Fraktionsvorsitzender Philipp Ahrens einen Tweet von Baustadtrat Kevin Hönicke (SPD). „Engagierte Menschen bepöbeln und ihnen mit Anzeige drohen!? Wtf!?“ Hönicke, der auch Stellvertretender Bezirksbürger:innenmeister ist, hatte eine Aktion des Naturschutzbundes Berlin (NABU) kritisiert: NABU-Mitarbeiter:innen hatten an einem See in Fennpfuhl eine Fläche entsiegelt. Auf einem Foto ist zu sehen, wie sie Pflastersteine von einem Gehweg entfernen.

