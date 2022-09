„Eben keine Cancel Culture“ Antisemitismus-Beauftragter begrüßt Umbenennung der Berliner Treitschkestraße

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Umbenennung der Treitschkestraße in Steglitz begrüßt. Der Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Steglitz-Zehlendorf sei „Ausdruck demokratischer Kultur und eben keine Cancel Culture“, erklärte Klein gegenüber dem Tagesspiegel. Der Historiker Heinrich von Treitschke (1834-1896) hatte 1879 in einem Aufsatz geschrieben: „Die Juden sind unser Unglück“, der Satz wurde später zum Motto des nationalsozialistischen Hetzblatts „Der Stürmer“. Klein sagte, es sei „inakzeptabel, dass die Bundeshauptstadt einen Wegbereiter des Judenhasses mit einer eigenen Straße ehrt, der bereits zu Lebzeiten als glühender Antisemit stark umstritten war und dessen Schriften so fatale Auswirkungen hatten wie im Falle von Treitschke.“

